Parcelles Assainies : un jeune homme de 23 ans trouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye », sa partenaire et son ami interpellés

Un drame mystérieux a secoué l’unité 6 des Parcelles Assainies lundi matin : Daouda Trawaré, 23 ans, a été retrouvé mort dans des circonstances troublantes à l’auberge « Lamnaye ». Selon des sources de L’Observateur, son corps présentait du sang s’écoulant abondamment de la bouche et des narines, provoquant une vive émotion dans le quartier.



Une découverte macabre dans la chambre n°2



Les faits se sont produits vers 5h30. Alertés, les policiers du commissariat de Golf Sud, dirigés par le commissaire Mame A. Ba, et les sapeurs-pompiers se sont rendus sur place. Dans la chambre n°2, au premier étage, ils découvrent Trawaré inerte, vêtu d’un jean et d’une chemise noire. Son passeport a permis son identification.



Le témoignage de sa partenaire



Selon S. Ba, 32 ans, partenaire du défunt, originaire de Kaolack, Trawaré aurait ingéré « une substance qu’elle ignore » avant d’entamer une rencontre intime avec elle. Rapidement, il se serait mis à tousser violemment et aurait vomi du sang avant de s’effondrer.



Alertés, le gérant de l’auberge et L. Barro, ami du défunt âgé de 21 ans, sont intervenus pour porter secours, mais le jeune homme était déjà dans un état critique.



Enquête et autopsie



Le procureur de la République a ordonné une autopsie à la morgue de l’hôpital Dalal Jamm afin de déterminer les causes exactes du décès. Pour les besoins de l’enquête, la police de Golf Sud a procédé à l’interpellation de S. Ba et L. Barro, placés en garde à vue.