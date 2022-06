Parcelles Assainies : Sonatel ouvre sa troisième agence Smart Store et la baptise « Seydina Limamou Lahi »

Le directeur général de Sonatel, M. Sékou Dramé, a inauguré ce 16 juin 2022 la nouvelle agence des Parcelles baptisée « Seydina Limamou Lahi » vénérée guide de la communauté Layène, en présence des autorités administratives, des élus locaux et des dignitaires de la localité.



Un geste qui réjouit El Hadji Seydina Issa Laye Diop, membre de la délégation des dignitaires. Pour lui, le nom est bien mérité par ce guide qui a tant fait dans cette zone. Cette troisième structure rentre dans le cadre de proximité avec les clients et la communauté locale d’où sa structuration particulière pour une bonne gestion de services du personnel.



En effet, les événements tragiques du mois de mars ont entraîné une immense perte à la Sonatel, ainsi pour le directeur général, son nouveau nom sera synonyme de paix et d’harmonie dans notre société sénégalaise...