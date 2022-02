Paralysie de l’école sénégalaise : « nous avons un devoir d’agir ensemble mais de reconnaître aussi ce que nos professeurs sont en train de faire » (Amy Sarr Fall).

C’est un plaidoyer que la directrice de ‘’Intelligence Magazine’’, Amy Sarr Fall a fait à l’endroit des acteurs académiques pour inciter au retour d’un climat stable alors que les enseignants et l’État sont à couteaux tirés, amenant d’ailleurs les apprenants à descendre dans la rue pour réclamer leur droit à l’éducation.



« Nous avons un devoir d’agir ensemble, mais de reconnaître aussi ce que nos professeurs sont en train de faire (…) qu’ils fassent tout leur possible pour que les jeunes puissent passer leurs examens dans la sérénité et que nous ne perdions pas cette année », a-t-elle confié à l’occasion de la tenue, ce 24 février, de la Grande Rentrée Citoyenne.



Amy Sarr Fall a saisi la tribune pour saluer la clairvoyance de la marraine de cette 10ème édition de l’événement en l’occurrence, la secrétaire générale de la Fifa, Fatma Samoura qui s’est adressée aux jeunes apprenants par message vidéo. Elle a aussi salué la disponibilité des mentors aux parcours élogieux que sont le Pr Moussa Seydi, Maram Kaïré, Assa Traoré, le couple Gilles et Nadia Acogny, Khady Dior Ndiaye et Randa Haddad qui ont tous pris part au rendez-vous au Grand Théâtre de Dakar.