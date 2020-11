Paralysie Cérébrale : Le CNAO, ce centre qui redonne le sourire aux enfants malades.

L’infirmité motrice cérébrale est définie comme une maladie congénitale du mouvement, de la tonicité musculaire ou de la posture. Cette maladie est généralement due au développement anormal du cerveau, souvent avant sa naissance.



Le traitement à long terme repose sur la kinésithérapie et à d’autres thérapies, mais aussi sur la prise de médicaments, et nécessite parfois la chirurgie.



Depuis une dizaine d’années, le nombre de nouveaux cas diminue de 2% par an, alors qu’en 1998, un enfant sur 465 était atteint de ces troubles, ce chiffre est tombé à un pour 550 en 2006.

Au Sénégal, bon nombre de jeunes mamans campent sur le fait que certaines anomalies qui touchent leurs enfants sont dues au mauvais sort entre autres à priori.



Cependant, le professeur Moustapha Ndiaye neuro-pédiatre de profession, expliquera au micro de Dakaractu que certaines anomalies, notamment celles en rapport avec la motricité sont expliquées par la science. Anomalies qui touchent beaucoup de nourrissons.



C’est dans cette mouvance que la région de Dakar accueille un centre de jour dédié à la prise en charge des enfants atteints d’infirmité motrice cérébrale communément appelée paralysie cérébrale.



Le Centre National d’Appareillage Orthopédique (CNAO) dans ses multiples facettes d’aide et d’accompagnement, regorge d’espoir; un endroit spécial où médecins et kinésithérapeutes font un travail rigoureux afin d’obtenir des résultats, mais également de rendre le sourire aux enfants à mobilité réduite ou avec un handicap physique mais aussi à ces parents soucieux de l’état de santé de leurs enfants atteints de cette maladie.



Dans ce reportage, il s'est agi pour Dakaractu de faire découvrir ce havre de paix pour enfants qui étaient destinés à un autre sort. Celui de ne plus jamais tenir debout...