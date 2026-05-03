BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar enchaîne la deuxième victoire contre JCA Kings de Côte d’Ivoire (83-75) et se relance dans la course au Final 8


BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar enchaîne la deuxième victoire contre JCA Kings de Côte d’Ivoire (83-75) et se relance dans la course au Final 8
L’ASC Ville de Dakar a confirmé son regain de forme en dominant les JCA Kings de Côte d’Ivoire (83-75), ce samedi 2 mai 2026, lors de sa quatrième sortie de la Sahara Basketball Africa League. Un deuxième succès consécutif pour les Dakarois, qui se repositionnent dans une poule particulièrement relevée.
 
Dans une rencontre maîtrisée, les hommes de Mamadou Moustapha Gaye ont su renverser une entame compliquée. Menés à l’issue du premier quart-temps (23-28), ils ont progressivement pris le dessus pour virer en tête à la pause (48-45), avant de creuser l’écart au fil du match et s’imposer avec autorité. L’ASCVD a fait la différence grâce à son impact dans la raquette (32 points dans la peinture) et sa domination au rebond (48 prises contre 42), tout en se montrant efficace en transition avec 22 points en contre-attaque.
 
Sur le plan individuel, Almamy Sylla (19 points), Souleymane Diabaté (18 points) et Pape Moustapha Diop (19 points) ont porté l’attaque dakaroise. En face, Jonathan Cissé (21 points) et Samson Kofor (13 points) ont tenté de maintenir les Ivoiriens à flot, sans succès.
 
Ce succès fait suite à une première victoire arrachée au money-time face au FUS de Rabat, marquant un véritable tournant dans la compétition pour l’ASCVD. Avec deux victoires consécutives en phase éliminatoire, le club sénégalais se replace dans une poule composée de six équipes : le Club Africain, Al Ahly, le FUS de Rabat, les Maktown Flyers et les JCA Kings.
 
Alors que le trio de tête a déjà validé son billet pour le Final 8, la lutte reste intense pour la quatrième et dernière place qualificative. L’ASC Ville de Dakar n’a désormais plus le droit à l’erreur : les Dakarois doivent impérativement s’imposer lors de leur dernier match face aux Maktown Flyers du Nigeria, ce 3 mai, pour espérer décrocher leur ticket pour le Final 8.
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Dimanche 3 Mai 2026
Alain Bonang



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