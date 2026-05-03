BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar s’offre Maktown (79-62) et arrache une qualification pour Final 8


BAL 2026 : l’ASC Ville de Dakar s’offre Maktown (79-62) et arrache une qualification pour Final 8
L’ASC Ville de Dakar a répondu présent dans le match le plus important de sa campagne Marocaine. Opposés aux Maktown Flyers du Nigeria dans un véritable duel à quitte ou double, les Dakarois se sont imposés avec autorité (79-62), validant ainsi leur billet pour le Final 8 de la Basketball Africa League.

Dans cette rencontre décisive, les hommes de Mamadou Moustapha Gaye ont rapidement pris les commandes. Solides défensivement et efficaces offensivement, ils ont creusé l’écart dès la première période (41-27), avant de gérer leur avance jusqu’au coup de sifflet final. Une maîtrise collective qui illustre la montée en puissance progressive du club sénégalais dans cette phase de groupes.  

Portée par une attaque équilibrée et une domination dans la raquette (48 points dans la peinture contre 32), l’ASCVD a également fait la différence grâce à son intensité en transition (24 points en contre-attaque). Sur le plan individuel, Samba Daly Fall s’est illustré avec un double double 20 points et 10 rebonds, bien épaulé par Mouhammadou Camara (12 points) et Souleymane Diabaté (10 points).

Ce succès vient conclure une remontée remarquable. Après deux défaites initiales, l’ASC Ville de Dakar a su inverser la dynamique en enchaînant trois victoires consécutives, notamment face au FUS de Rabat et aux JCA Kings, avant ce succès décisif contre les Nigérians.  

Avec cette victoire (79-62), les Dakarois terminent leur campagne sur un bilan de 3 victoires pour 2 défaites et décrochent le dernier ticket qualificatif de la Conférence Sahara, rejoignant ainsi le Club Africain, le FUS de Rabat et Al Ahly en phase finale.
 
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Dimanche 3 Mai 2026
Alain Bonang



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