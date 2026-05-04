Athlétisme/relais 4x400 m : Le président de la FSA,Sara Oualy magnifie une qualification historique pour Beijing 2027

L’équipe nationale du Sénégal de relais a officiellement validé sa qualification pour les Championnats du monde d’athlétisme de Beijing 2027, à l’issue des World Athletics Relays disputés à Gaborone. Une performance retentissante qui confirme l’émergence du sprint sénégalais au plus haut niveau.



Le relais 4x400 m masculin sénégalais a marqué les esprits sur la piste botswanaise. Dans une compétition servant de principale étape qualificative pour les Mondiaux, les Lions ont fait preuve de régularité et de maîtrise en signant un chrono de 3’01’’28, après un premier passage en 3’01’’13. Des performances solides qui leur ont permis de se hisser parmi les meilleures nations et de valider leur billet pour Beijing 2027, face à des références comme la Jamaïque, l’Espagne ou encore le Nigeria.



Dans un communiqué officiel, le président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme, le Colonel des Douanes Sara Oualy, n’a pas tari d’éloges: « en ces instants d’allégresse nationale, je tiens à tresser les lauriers les plus solennels à nos quatre mousquetaires du tartan. Votre témoin, transmis avec la précision d’un métronome et l’ardeur des conquérants, porte désormais l’espérance de tout un peuple ». Le président de la Fédération sénégalaise d’athlétisme évoque « une magistrale démonstration de panache et d’abnégation ». Il salue la précision du témoin et « l’ardeur des conquérants » affichée par les relayeurs sénégalais. Pour lui, cette qualification dépasse le simple résultat sportif : elle consacre l’émergence « d’un collectif structuré, ambitieux et méthodiquement forgé ».



Insistant sur la portée de cet exploit, le président FSA estime que l’athlétisme sénégalais « se trouve désormais à la croisée des chemins », entre promesses et ambitions internationales. Le patron de L’athlétisme sénégalais , a également rendu hommage à la Direction technique nationale et au ministère des Sports, dont l’accompagnement a été déterminant dans cette réussite.



Porté par cet élan, le Sénégal se projette désormais vers les Championnats d’Afrique à Accra le 17 mai , avec des ambitions, bien affichées par le le président FSA « hisser plus haut encore l’étendard national ».