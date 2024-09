Pape Djibril Fall au Pm Sonko sur la reddition des comptes: " Plus il en parle, plus les gens qui seront traqués demain vont penser à juste raison que ce sont des dossiers politiques".

L'honorable député, Pape Djibril Fall, a donné son avis ce matin sur plusieurs sujets ayant trait à l'actualité notamment la DPG. Sur ce point, le parlementaire a martelé qu'il ne revient à aucune autorité, même le premier minsitre ou le président de la République de déterminer la posture de l'Assemblée nationale. À l'en croire, l'Assemblée nationale est un pouvoir, qui a une autonomie, et personne ne peut trancher à sa place.



Selon lui toujours, la DPG doit avoir lieu parce que seule la déclaration de politique générale pourrait nous permettre de savoir ce que l'on compte faire afin de faire face aux urgences. " Je peux parler de l'émigration clandestine qui est un point important qui avait occasionné le départ de Macky Sall à la tête du pays..., mais jusquà présent la mer continue d'être un cimetière, la vague de départs se multiplie, et récemment on a dit qu'il existe des conventions qu'on aurait signées avec des pays étrangers afin de pouvoir rapatrier des sénégalais qui étaient déja partis en Europe[...]. On parle dernièrement de déguerpir, et c'est la première fois au Sénégal qu'on parle de déguerpissement sans pour autant parler de recasement", a-t-il déclaré. Selon PDF, l'autre point est relatif aux inondations, à l'assainissement, car il y a des localités au Sénégal qui, 12 mois/ 12 cohabitent avec l'eau[...]. " Aujourd'hui, les autorités doivent faire de leur mieux pour régler ces problèmes là". Et sans la DPG, personne ne pourra savoir où l'on veut aller? Il y aussi le chômage massif et aujourd'hui on ne connait pas la solution à court, moyen et long terme pour régler cette question, a-t-il indiqué.



Sur la question relative à la reddition des comptes, Pape Djibril Fall de souligner. " Le Premier ministre doit cesser de parler des dossiers judiciaires. C'est la meilleure manière de donner aux poursuites judiciaires une connotation politique. Plus il en parle, plus les gens qui seront traqués demain vont penser à juste raison que ce sont des dossiers politiques...". Et d'ajouter qu'il ne fait pas partie des préparatifs du PM de dire que 4 ou 5 personnalités ont été retrouvées entre Canada et ailleurs. " C'est la justice qui doit le dire et lui il n'est pas la justice". D'après lui, on luttait contre " l'immixtion dans les dossiers judiciaires et lui et le président Bassirou Diomaye Faye, il faut qu'ils sachent qu'ils ne doivent pas faire moins que les autres. Ils doivent même faire plus...il faut que chaque pouvoir reste à équidistance", a-t-il précisé.



Concernant le Jub, Jubbal et Jubbanti, PDF a martelé que les deux dossiers phares, c'est le dossier de l'Aser et le dossier de l'Onas[...]" Alors Cheikh Tidiane Dièye doit être démis au même titre que Cheikh Dieng. Au Sénégal, on ne veut plus d'une justice à double vitesse"...