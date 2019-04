Pape Abdou Fall exhorte les lutteurs à investir afin d'assurer leur retraite

Le promoteur de lutte, Pape Abdou Fall, était présent lors du face-à-face entre Garga Mbossé et Moussa Ndoye, ce 19 avril au Cices.

Pape Abdou Fall en a profité pour adresser un message fort à tous les lutteurs, concernant leur après carrière. « Rappelez-vous que la jeunesse et la force toucheront un jour à leur fin, investissez judicieusement l’argent que vous touchez à la fin de vos combats », leur a t-il lancé. Il les exhortera aussi à être beaucoup plus responsable en faisant de bons placements pendant qu'il est temps...