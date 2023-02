Panel Pôle Enseignants BBY de Thiès : Les politiques sociales et économiques et réalisations dans le domaine de l'éducation au cœur des échanges pour une meilleure appropriation

En guise de contribution à l'occasion de la tournée économique du Président à Thiès, les enseignants de la coalition BBY de la région de Thiès ont organisé un grand panel sur : Les politiques sociales du Chef de l'État comme enjeu de développement économique et de stabilité nationale et sur les réalisations dans le domaine de l'Education et de la Formation de 2012 à 2022 et leur portée sur l'équité sociale.



Dans le cadre de leur soutien au Président Macky Sall, cette dynamique unitaire des enseignants de la coalition va se poursuivre dans toutes les régions du pays pour une meilleure appropriation.

Des enseignants de l'APR et des partis et mouvements alliés, des parents et des mères d'élèves ont pris part à cette rencontre.

Ainsi, les communications et les échanges ont favorisé une meilleure compréhension et appropriation de l'option du chef de l"État son Excellence Monsieur Macky Sall à redistribuer les ressources nationales afin de permettre l’équité sociale et territoriale dans le pays...