Palais de justice: un convoyeur de marchandises entre le Sénégal et le Mali fait main basse sur 700 000 Fcfa de versement et évoque des arriérés de salaires

Le prévenu A. Wade né en 1982 à Rufisque et chauffeur de profession a été attrait à la barre de la chambre correctionnelle pour abus de confiance. En effet, il est repproché au mis en cause d’avoir dans le cadre de son travail détourné la somme de 700 000 FCFA au préjudice de son employeur B. L. Thiam. Dans les faits, le prévenu qui assure à l’aide du camion de son employeur la liaison entre le Sénégal et le Mali a réussi à user du montant sans l’aval de son patron et évoque un remboursement salarial.



« Je suis chauffeur. Je travaillais pour lui mais il ne m’a pas donné mon salaire pendant 4 mois. J’ai juste pris ce qui m’appartenait parce que je suis père de famille et j’ai des charges à régler. », a indiqué A. Wade.



Interpellé sur sa version des faits, le plaignant B. L. Thiam a expliqué avoir engagé le sieur Wade comme chauffeur pour l’acheminement de marchandises au Mali.



« Il a chargé de la marchandise à transporter au Mali. Arrivé sur place, on lui a donné plus de 1 millions Fcfa à me verser mais je lui ai demandé de m’envoyer les 700000 Fcfa et de garder le reste ce qu’il n’a pas fait», a dit B. L. Thiam. Sur les arriérés de salaires que lui devait ce dernier, le mis en cause a expliqué avoir fait main basse sur les 400 000 Fcfa pour éponger 4 mois de salaires non payés.



« J’ai pris 400 000 Fcfa sur les 700 000 Fcfa pour le paiement de 4 mois de salaires. J’avais prévu de lui verser le reste à mon retour», a soutenu A. Wade.



De son côté, le plaignant parle de 2 mois d’arriérés.



« Quand il a reçu la somme au Mali, je lui ai demandé de prendre 2 mois de salaire et un reliquat de 100 000 Fcfa et de m’envoyer les 700 000 Fcfa. Je suis resté pendant tout ce temps sans recevoir l’argent. Je suis parti voir ses proches avant de porter plainte», a indiqué B. L. Thiam qui réclame ses 700 000 Fcfa. Pour sa part, le prévenu a finalement demandé la clémence du tribunal et s’engage à payer le montant une fois qu’il bénéficie de la liberté.



« Je ne pourrai pas lui payer l’argent en restant en détention. Si je bénéficie d’une libération, je pourrai travailler pour voir la faisabilité à lui rembourser», a soutenu A. Wade.







Le parquet a dans sa réquisition relevé la culpabilité du chauffeur et a invité le tribunal à une application de la loi pénale. Rendant son verdict, la juridiction a reconnu A. Wade coupable des faits d’abus de confiance. Il l’a condamné à 3 mois d’emprisonnement assorti de sursis et au paiement de la somme de 700 000 Fcfa à titre de dommages et intérêts.