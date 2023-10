Palais de justice: incarcéré pour plusieurs affaires, C. G. A. Sané prend 6 mois de prison pour escroquerie portant sur des terrains.

Né en 1957 à Dakar, Christian G. A. Sané va devoir prendre son mal en patience. Retenu dans les liens de la détention pour plusieurs affaires l’incriminant, il a été jugé, ce matin, pour le délit d’escroquerie portant sur la somme de 3 millions FCFA, devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar. Vétérinaire de son état, il été extrait de cellule pour repondre de son accusation.



Face au juge, le prévenu a reconnu sans ambages avoir escroqué S. Thiam et sa soeur de 3 millions Fcfa.



« Je leurs avais donné une promesse de vente de parcelles. J'ai des terrains à Saint Louis et des fils qui sont en Europe et qui s'organisent pour payer ma dette. », a dit le mis en cause.



Pour la partie civile, le sieur Sané leur avait promis des terrains moyennant une avance de 3 millions FCFA.



« Depuis qu’il a reçu la somme, il a disparu. Nous avons essayé de le joindre sur son numéro en vain. C’est pourquoi nous avons déposé une plainte contre lui. », a confié S. Thiam.







Dans son réquisitoire, le parquet a relevé la matérialité des faits et considère que le prévenu est habitué des faits auxquels il est poursuivi car plusieurs autres dossiers l’attendent.



« Il est retenu dans les liens de la détention pour d’autres affaires contraires à celle que l’on juge ce matin», a expliqué le maître des poursuites qui requiert 1 an d’emprisonnement dont 6 mois ferme.







Le mis en cause, C. Sané a été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 6 mois d’emprisonnement assorti de sursis et au remboursement de la partie civile.