Palais de justice Dakar / L'ordre des Experts du Sénégal se renforce avec 34 nouveaux adhérents.

C'est ce lundi 23 mai que l'ordre national des experts du Sénégal a enregistré l'adhésion de 34 nouveaux experts. Ces derniers ont prêté serment devant la Cour d'appel de Dakar.



Le président de l'ordre, Saliou Dièye, s'est réjoui de l'adhésion de nouveaux membres. "On est 179 experts au niveau national. C'est un plaisir donc de voir des personnes venir grossir nos rangs". " La prestation de serment est le dernier acte de l'expert pour pouvoir exercer correctement sa profession".



À l'en croire, il y a une procédure à suivre pour devenir expert. "Il faut faire une pratique professionnelle de deux ans, suivi d'un stage de trois ans, faire son mémoire et le soutenir devant un jury et faire une requête pour être inscrit au tableau. C'est le serment qui constitue la dernière étape au tribunal. Ce serment fait appel à la devise de l'ordre ".



"L'expert doit avoir un savoir-faire, une éthique et doit être indépendant et respecter les lois plutôt que d'écouter quelqu'un d'autre afin de donner des prises de position qui le favoriseraient. On ne demande pas de rendre la justice mais de dire le droit", a conclu le président de l'ordre des avocats...