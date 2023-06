Paix et stabilité sociale : Les recommandations de la synergie des organisations de la société civile

Les acteurs de la société civile, regroupés au sein de la Synergie des Organisations de la société civile pour la Paix (SOS/Paix), ont tenu ce dimanche un atelier de réflexion et d’échanges sur le dialogue national lancé par le président de la République. Au terme des travaux, la Synergie des Organisations de la société civile pour la Paix (SOS/Paix) a abouti aux recommandations suivantes :







Sur le format et la méthodologie du dialogue politique, il a été retenu de mettre en place une commission cellulaire dotée de pouvoirs et présidée par une personnalité désignée de manière consensuelle par les différentes parties prenantes. Mais de définir un mode de prise de décision et d’arbitrage et de procéder à l’évaluation du niveau de mise en œuvre des points d’accord actés par la commission du Dialogue politique instituée en 2019.







Concernant les points à inscrire à l’agenda du dialogue politique, l’atelier propose d’intégrer la réforme du Conseil Constitutionnel, la création d’un organe d’Observation de la Démocratie, le rôle et la place de la société civile dans le processus électoral ainsi que la création d’un Cadre permanent de Concertation politique (CPCP).