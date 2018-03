PSG : Si Paris garde espoir, le Brésil pousse pour une opération de Neymar et son père l'annonce forfait !

«Neymar opéré ? C'est faux. Aucune décision n'a été prise. Ce matin, j'ai fait une réunion avec le docteur. On va voir comment les jours se passent pour avoir une décision avec lui, mais pour le moment c'est la tranquillité. On va attendre de voir.»

A l'image des propos d'Unai Emery ce mardi, le Paris Saint-Germain souhaite patienter concernant la blessure de Neymar. Victime d'une entorse mais aussi d'une fissure du cinquième métatarsien, le Brésilien va devoir prendre une décision concernant le traitement à suivre très rapidement.



Le PSG espère un miracle, le clan brésilien penche pour l'opération



Du côté du club de la capitale, il est hors de question de se précipiter. Avec l'espoir de pouvoir compter sur l'international auriverde pour le match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid le 6 mars prochain, le staff médical parisien espère que la cheville de Neymar va rapidement dégonfler. Selon la radio RMC, un suivi particulier avec des soins à domicile est même prévu par le PSG. Sauf que dans le même temps, les proches du joueur de 26 ans lui conseillent d'éviter le moindre risque avant la Coupe du Monde 2018 et militent pour une opération, qui l'écarterait des terrains pour au moins deux mois.



Le médecin du Brésil arrive, son père fait une annonce...



Etant donné l'importance de Neymar pour le Brésil, le médecin de la sélection va débarquer ce mardi soir à Paris pour donner son diagnostic. «Ils vont faire des examens complémentaires pour clarifier le diagnostic. Après cela, nous aurons plusieurs options. Il n'y a pas de règle. Ce que nous devons surtout savoir, c'est si c'est vraiment une fracture, si c'est une fracture complète par exemple. J'ai parlé avec le médecin du PSG. C'est lui qui va me recevoir à Paris. On va parler des premiers examens et des prochains et définir le traitement» , a confié Rodrigo Lasmar pour O Globo. Et mauvaise nouvelle pour le PSG, le père de Neymar a réalisé une annonce inquiétante ce mardi soir sur ESPN. «Le PSG sait qu'il ne pourra pas compter sur mon fils pour les prochains matchs, entre six et huit semaines. Qu'il y ait opération ou non. C'est le PSG qui décidera s'il y a opération ou non, mais il y a une décision chirurgicale à prendre», a assuré Neymar Sr. Si une confirmation officielle est désormais attendue, ça sent mauvais pour Paris...