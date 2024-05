Beach Soccer : Après avoir rompu son contrat avec le Maroc, Ngalla Sylla annoncé sur le banc des Lions

Ngalla Sylla, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de Beach Soccer du Maroc, a récemment mis fin à son contrat de manière amiable et devrait revenir au Sénégal dans un avenir proche. À moins d'un changement de dernière minute, l'ancien capitaine des Lions de la plage retrouvera rapidement le poste d'entraîneur de l'équipe nationale de beach soccer du Sénégal.



Cette décision de la Fédération marocaine de changer de sélectionneur a été difficile à accepter pour Ngalla Sylla, notamment en raison des résultats mitigés de l'équipe lors des récentes Coupes d'Afrique.



Malgré tout, Ngalla a réussi à remporter plusieurs titres avec la sélection marocaine. En juin 2023, son équipe a remporté les Jeux africains de la plage en battant le Sénégal en finale. De plus, ils ont également remporté la Coupe Cosafa et la Coupe internationale du Salvador.



Cependant, le technicien sénégalais reste très apprécié. Il est donc fort probable qu'il rejoigne à nouveau l'équipe nationale du Sénégal, où il a remporté plusieurs Coupes d'Afrique des Nations en tant que joueur puis en tant que sélectionneur national.