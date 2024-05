Musique : Rich Waneh, un véritable visionnaire de la renaissance musicale

Rich Waneh, également connu sous son vrai nom Ben Baas Sock, est un artiste sénégalais émergent dont le parcours musical reflète une passion profonde pour la créativité et la détermination. Né à Yoff, au Sénégal, il a été influencé par des artistes américains et sénégalais tels que Lil Wayne, T.I., Kanye West, Daradji et Nix. Après avoir vécu à Miami pendant plus de 13 ans, où il a développé ses compétences artistiques sous le nom de Ben Baas et Rich Baasquiat, il est retourné au Sénégal pour revitaliser sa carrière artistique.

Sous le nom de scène "Rich Waneh", il a fondé , "Baas House Productions" pour créer sa musique et ses clips vidéo. Son retour au Sénégal a marqué un tournant significatif dans sa carrière, et il a collaboré avec le label Konvict Muzik d'Akon, aboutissant à des succès majeurs comme "XAALIS".

Sa musique novatrice fusionne des influences variées et incarne l'esprit d'une fusion musicale transcendantale entre les cultures américaine et sénégalaise. Son retour au Sénégal a également contribué à enrichir la scène musicale locale en introduisant des concepts novateurs et en repoussant les frontières du hip-hop sénégalais.

Avec sa passion ardente et son engagement envers l'art, Rich Waneh joue un rôle essentiel pour briser les barrières du hip-hop sénégalais et contribuer à son internationalisation, démontrant que la musique est véritablement un langage universel.



Plongé dans le tourbillon incessant de sa créativité, Rich Waneh s'apprête à dévoiler un opus qu’il promet d'être une véritable explosion de couleurs, de mélodies enchanteresses et de vibes captivantes.



Intitulé "Galsen Westside", pour l’artiste, cet album reflète l'essence même de la fusion musicale, avec une portée internationale qui transcenderait les frontières.

Les fans de musique seront bientôt comblés par cette production qui s'annonce d'ores et déjà comme un festin auditif, promettant de ravir les mélomanes en quête de sonorités nouvelles et stimulantes.