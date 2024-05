BAL 2024 (Conférence Sahara) : Les Rivers Hoopers dominent l'APR aux prolongations et valident leur qualification au "final 8"

Lors de la seconde journée de la Conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL), les Rivers Hoopers avaient difficilement vaincu l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) par 82 à 86. Pour la manche retour qui s'est jouée ce samedi après-midi au Dakar Arena de Diamniadio, le club nigérian, en tête du classement provisoire, s'est officiellement qualifié pour le tournoi final (final 8). Pour y parvenir, les deux équipes se sont rendus coup pour coup pendant deux prolongations de cinq minutes chacune, et les Rivers Hoopers l'ont emporté 78 à 71.



Le premier quart-temps, qui est parti sur les chapeaux de roues, s'est terminé sur le score de 19 à 16 en faveur de l'équipe rwandaise, qui a entamé cet avant-dernier virage avec beaucoup d'engagement grâce à Adonis Filer (5 points) et Dario Hunt (6 points). Malgré l'absence de quatre joueurs, les Rivers Hoopers, qui avaient remporté leurs trois premiers matchs du tournoi, ont entamé la manche retour en étant légèrement en retard, notamment suite à leur défaite lors de la précédente journée contre l'AS Douanes.



Dans le deuxième quart-temps, le réveil de Kevin Omayo (9 points dans le Q2) a revigoré les Rivers Hoopers, dont le meneur de jeu, le prodige américain Will Perry, n'avait marqué que deux petits points à la mi-temps. Ce quart-temps a été remporté 31 à 30 par les RH, qui ont ainsi réalisé une petite remontée au score.

Au retour des vestiaires, l'APR a remporté le troisième quart-temps sur le score de 50 à 41, après avoir parfois mené de plus de dix points. Le leader de la Conférence Sahara voit sa première place sérieusement compromise lors de cette quatrième journée décisive. Le dernier quart-temps est très indécis, avec une victoire qui semble ne pas vouloir choisir son camp. À huit secondes de la fin de la rencontre, l'excellent Devine Eke ramène son équipe à égalité avec l'APR sur le score de 58 à 58.



Cinq minutes supplémentaires sont ajoutées au temps de jeu réglementaire. Au cours de la prolongation, Will Perry réussit un tir très compliqué et place les Rivers en tête sur le score de 60 à 58. Les Rivers Hoopers augmentent leur avance à 62 à 58. Après plusieurs tentatives manquées à trois points, Axel Mpoyo réussit son tir et ramène l'APR à 65 à 62, puis à 65 à 63 grâce à une autre offensive de l'un de ses coéquipiers, à une minute de la fin de la prolongation. Le score est de nouveau à égalité, 65 à 65, alors qu'il reste 45 secondes.



Il a fallu une seconde prolongation pour voir les Rivers Hoopers du Nigeria remporter leur quatrième victoire dans cette Conférence Sahara, sur le score de 78 à 71. Ils renforcent ainsi leur première place (qualificative au final 8) et affronteront l'US Monastir à 14h30 ce dimanche. L'APR Rwanda (deux victoires et trois défaites) jouera sa qualification face à l'AS Douanes le même jour à 17h30 GMT.