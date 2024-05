Football : Après Sadio Mané, Kalidou Koulibaly s’offre un club en France

Kalidou Koulibaly, le défenseur international sénégalais est devenu récemment le propriétaire du club de football, Club Sportif Sedan Ardennes, évoluant en Regional 2. Cette acquisition a suscité un grand intérêt parmi les passionnés de football, qui voient en elle une étape importante pour le club et pour l'après-carrière du joueur évoluant actuellement à Al-Hilal en Arabie saoudite.

En tant que nouveau propriétaire, Koulibaly et son équipe ont l'intention d'utiliser leur vaste expérience dans le plus haut niveau du football pour faire progresser le CS Sedan Ardennes. L'objectif ambitieux de la nouvelle direction est d'atteindre la National 2 d'ici quatre ans. Les supporters, les joueurs et les amateurs de football suivront de près les progrès du CS Sedan Ardennes, dans l'espoir de voir le club atteindre de nouveaux sommets grâce à l'influence et a l’investissement financier de Kalidou Koulibaly.