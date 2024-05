BAL4 : Abdoulaye Harouna salue le coaching du coach Pabi et félicite Mike Fofana !

Le joueur de l'AS Douanes, a saisi l'occasion de la conférence de presse qui a suivi le match opposant l'AS Douanes aux Rivers Hoopers (56-54), ce jeudi, pour exprimer son admiration et saluer le coaching gagnant de son entraîneur, Mamadou Gueye, surnommé Pabi. Harouna a particulièrement mis en avant la décision stratégique de Pabi d'envoyer Mike Fofana sur le parquet à trois secondes de la fin du match, ce qui a permis à ce dernier de marquer le tir décisif et de remporter la victoire. Le joueur exprime ainsi sa reconnaissance envers son entraîneur pour avoir pris une décision audacieuse qui a porté ses fruits. En outre, il a avoué que les automatismes se mettent en place de plus en plus au sein du club sénégalais dont les joueurs visent une qualification au final 8 de la BAL4.