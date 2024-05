BAL4 : Le président Bassirou Diomaye Faye et son homologue Paul Kagamé ont été chaleureusement accueillis au Dakar Arena !

Comme prévu depuis quelques heures, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, et son homologue du Rwanda, Paul Kagamé, se sont rendus ce dimanche au Dakar Arena de Diamniadio pour assister au match de basket opposant l'As Douanes à l'Armée patriotique rwandaise (APR). En visite officielle au Sénégal, le président Kagamé a tenu à assister à la dernière journée de la Basketball Africa League (BAL), dont la conférence Sahara se déroule actuellement au Sénégal.



C'était l'occasion pour les deux présidents de partager ces moments sportifs et conviviaux avec le public nombreux. Quelques minutes avant le coup d'envoi de cette rencontre décisive entre l'As Douanes de Dakar et l'APR Rwanda, qui jouent tous deux leur qualification pour les "final 8", les deux chefs d'État ont fait leur apparition sur le parquet du Dakar Arena, provoquant une grande excitation parmi le public. Sous les applaudissements enthousiastes du public, et avec un dispositif de sécurité extrêmement important, Diomaye et Kagamé ont assisté à cette partie de basket. Une belle image et surtout une belle démonstration de diplomatie entre le Sénégal et le Rwanda.