Ligue 1 : Le Jaraaf triomphe face au Stade de Mbour et reste dans la course au titre… L’As Pikine enfonce GF

Le Jaraaf de Dakar confirme sa position de prétendant sérieux au titre lors de la 23e journée de la Ligue 1, en battant le Stade de Mbour sur un score de (2-0.) Souleymane Cissé a été le héros du match en inscrivant un doublé.



Avec cette victoire, l'équipe du Jaraaf consolide sa deuxième place au classement avec un total de 41 points, restant ainsi dans la course au titre. Seul le Teungueth FC, avec 46 points, les devance actuellement.



En revanche, la situation devient de plus en plus préoccupante pour le Stade de Mbour qui, avec seulement 23 points, occupe la 11e position au classement. Leur rapprochement de la zone de relégation est inquiétant pour le club.



Dans l’autre choc, l'équipe de Génération Foot a manqué une occasion en or de s'éloigner de la zone de relégation en subissant une défaite (0-2) contre l'AS Pikine.

Les Grenats de GF sont à deux points de la zone rouge. L’AS Pikine se contente d’une cinquième place de consolation loin derrière le peloton de tête.