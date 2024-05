BAL4 / Coach Pabi : « Malgré la victoire c’est vraiment pathétique, il va falloir qu’on progresse ! »

Mamadou Gueye « Pabi » n'a pas mâché ses mots lorsqu'il a analysé la performance de son équipe, l'AS Douane, après leur victoire 56 à 54 contre les Rivers Hoopers du Nigeria, ce jeudi, lors de la 4e journée de la conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL). Selon lui, malgré la victoire, il estime que la performance collective de son équipe était pathétique et qu'ils (les joueurs) doivent progresser. « Pabi » qui avait atteint la finale lors de l'édition précédente, affirme que ses joueurs devront élever leur niveau de jeu s'ils veulent réitérer cet exploit et espérer remporter le titre cette année. L’As Douanes compte deux victoires et autant de revers après quatre journées dans la conférence Sahara.