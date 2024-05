Premier League : Manchester City domine Tottenham de Pape Matar Sarr et se rapproche du titre

Manchester City écrase Tottenham de Pape Matar Sarr et se rapproche du sacre en Premier League. Grâce à un doublé d'Haaland et à des arrêts décisifs d'Ortega, qui a remplacé le gardien titulaire, Ederson, sorti sur blessure après une heure de jeu, Manchester City s'est imposé sur le score de 2-0.



Avec deux points d'avance sur Arsenal à l'approche de la 38e journée, l'équipe championne en titre contrôle désormais son destin. Lors du prochain match dimanche contre West Ham, les Cityzens auront pour objectif de décrocher le titre en reléguant Arsenal au second plan.