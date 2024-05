Le ministre de la Culture promet aux artistes la prise en charge de la rémunération de la Copie privée d'ici 3 mois

La ministre de la Culture, Khady Diène Gaye a effectué, ce mardi 14 mai, une visite à la Sodav. L'objectif de cette rencontre est de rencontrer le personnel de la SODAV et les acteurs de la culture dans le but de soutenir les artistes. En présence de la ministre et du secrétaire d'Etat à la culture, la présidente du conseil d'administration de la Sodav, Ngoné Ndour a procédé à la présentation de la structure. Après cette séance de la présentation, la ministre de la culture, a décliné les orientations stratégiques. A l'entame de ses propos, elle a félicité le personnel de la Sodav. Ainsi, elle a rassuré la SODAV de son engagement à les accompagner pour la poursuite de leur mission. C'est ainsi que dans l'élaboration de leur plan d'action et des mesures urgentes, elle a promis aux acteurs culturels la prise en charge de la rémunération de la copie privée dans un délai de trois mois. Au sortir de cette rencontre, une réunion sera tenue avec les conseillers juridiques de la maison dans ce sens.



Selon Bacary Sarr, secrétaire d'Etat à la culture, il s'agit d'une rencontre avec la Sodav et les acteurs culturels qui travaillent au niveau de la SoDav. Cette rencontre est une séance de travail en équipe pour voir le mode de fonctionnement de la Sodav, pour discuter avec eux sur les dossiers concernant la Sodav afin de soutenir le monde artistique. En fait, cela s'inscrit dans le but d'une suite logique de continuité des dossiers trouvés sur place. Du point de vue de la dilligence administrative, il soutient que tout est mis en mouvement pour qu' à l'issue de 3 mois, cela puisse se concrétiser afin de régler définivement la question du statut de l'artiste, du droit d'auteur et de la rémunération de la copie privée. Meme s'il y a certaines contraintes, ils sont engagés à les identifier pour régler les problématiques.



Le directeur général de la Sodav, Aly Bathily a pour sa part remercié la ministre de la culture et le secretaire d'état pour cette importante visite qui vient à son heure. Ainsi, ils se disent rassurés de l'engagement pris par leur tutelle car cela constitue pour eux une source de satisfaction. En termes de defis, il affirme qu'il y a aussi des questions qui pointent à l'horizon et qui devront aussi etre réglées.