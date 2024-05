Football : L'AS Pikine sévèrement sanctionnée par la Ligue Pro suite aux incidents contre le Jaraaf, un joueur de GFC également suspendu…

Les incidents qui ont éclaté au stade Alassane Djigo lors de la rencontre entre l'AS Pikine et le Jaraaf (22e journée Ligue 1), auront des conséquences financières importantes pour le club pikinois. En effet, la commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel a décidé de leur infliger une amende de 500 000 FCA, ainsi qu'une suspension d'un match à jouer sur terrain neutre et à huis clos. Cela signifie que le prochain choc entre l'AS Pikine et le Teungueth FC se déroulera dans un stade complètement vide, sans spectateurs, ce dimanche 19 mai à 17h00 gmt.



En outre, Sidy Ndiaye, attaquant du Guédiawaye FC, a été sanctionné d'une suspension de cinq matchs pour "comportement antisportif envers un officiel de match". Le joueur avait été expulsé après avoir reçu un carton rouge pour avoir insulté l'arbitre. Les faits remontent à la 22eme journée de Ligue 1 lors de l’affiche opposant Génération Foot à Guediawaye FC.