[PEOPLE] L'icône afro-américaine, Stevie Wonder, est officiellement un citoyen Ghanéen

À l'occasion de son 74ème anniversaire le 13 mai 2024, la légende de la musique américaine Stevie Wonder, de son vrai nom Stevland Hardaway Judkins, a officiellement obtenu la nationalité ghanéenne des mains du président de la république du pays, Nana Akufo-Addo.

La veille, le 13 mai 2024, était une journée importante à la fois pour l'icône afro-américaine Stevie Wonder, qui prenait une année de plus en âge, mais aussi pour la société Ghanéenne, qui a eu à accueillir un nouveau citoyen de marque en son sein.

En effet, lors d'une cérémonie à la présidence à Accra, l'interprète du tube à succès de 1976 "isn't she lovely ?", a eu l'occasion de prêter serment d'allégeance devant le chef d'État Nana Akufo-Addo, avant qu'il n'obtienne publiquement de ce dernier la nationalité du pays. Un véritable rêve devenu réalité pour le chanteur, puisqu'il a déjà laissé entendre auparavant, plus précisément depuis l'année 2021, son souhait d'appartenir à cette nation dont il admire le riche patrimoine culturel.

Le président Nana Akufo-Addo a déclaré que conférer la nationalité ghanéenne à Stevie Wonder est une reconnaissance de son immense talent et de ses réalisations, ainsi que de son lien profond avec le continent africain et de ses efforts inlassable pour promouvoir l'unité, la solidarité et les échanges culturels entre tous les peuples d'ascendance africaine. À cela, le néo ghanéen ajoute : "La seule façon pour le monde d'avancer est de nous rassembler en un seul peuple."