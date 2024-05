[Littérature] Vie et mort d'Omar Blondin : Le parcours d'un combattant de la liberté retracé à travers un ouvrage

Après 5 ans de recherches et 1 an d'écriture, un étudiant et chercheur en histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad), est revenu sur l'histoire d'un militant des luttes de libération au Sénégal.



A travers son ouvrage : "Cette si longue quête (Vie et mort d'Omar Blondin Diop)", Florian Bobin rend hommage au natif de Niamey, mort en prison sur l'île de Gorée le 11 mai 1973.

Ce livre qui retrace la vie de l'intellectuel, l'artiste et militant politique sénégalais est préfacé par l'écrivain Boubacar Boris Diop.



Interpellé par Dakaractu, Florian Bobin affirme que, "ce sont les recherches et la lecture de documents sur Omar Blondin qui m'ont poussé à écrire sur lui. C'est un personnage connu pour son amour pour le Sénégal. Les circonstances de sa mort, en prison à Gorée, sont assez connues. Mais l'histoire qui l'a amené en prison et qui l'a mené à la mort est moins connue dans les détails. Et pourtant, c'est une figure centrale dans l'histoire politique sénégalaise".



A en croire l'auteur de la biographie : "Omar Blondin Diop, c'est quelqu'un qui était pressenti comme un futur cadre de l'administration sénégalaise et qui est à la croisée de plusieurs destins entre le Sénégal, l'Afrique et la France (l'Europe) et qui est un peu le symbole de cette période après les indépendances".



Devrait-on faire une corrélation entre la période de lutte estudiantine des années 68 et les manifestations des jeunes de Pastef qui ont abouti à l'avènement du régime de Diomaye-Sonko en 2024 ? Surtout si l'on sait que le vice-président du Pastef chargé du panafricanisme et des questions mémorielles, Dr Dialo Diop est le frère de Omar Blondin Diop.



L'auteur pourrait nous édifier ce samedi 11 Mai 2024, journée à laquelle est prévue la cérémonie de dédicace du livre : "Cette si longue quête (Vie et mort d'Omar Blondin Diop)".