Crise au Stade de Mbour : Les supporters réclament le retour de l'ancien Président, Saliou Samb, pour sauver le club.

Lors du match épique opposant le Stade de Mbour à l'AS Jaraaf, qui a tenu en haleine les passionnés de football du département, un événement hors du commun a attiré l'attention : les supporters fervents du club ont clamé haut et fort le retour de leur ancien Président, Monsieur Saliou Samb.

En effet, dès les premières minutes du match, les tribunes du Stade Caroline Faye de Mbour ont entonné des chants passionnés et des slogans en faveur du retour de celui qui a longtemps été le fer de lance du club Mbourois. Saliou Samb, également Président du Conseil Départemental, est non seulement un fervent supporter du club, mais aussi une figure emblématique du département, reconnue pour son engagement indéfectible envers le développement du football local.

Pour les supporters présents ce jour-là, le retour de Saliou Samb est perçu comme une nécessité absolue pour sauver le club, actuellement en proie à des difficultés sportives et organisationnelles. Leur appel, véritable cri du cœur, témoigne de l'attachement profond de la communauté à cette figure charismatique, dont l'engagement pour le club et le département de Mbour a laissé une empreinte indélébile.

Face à cette demande pressante, Saliou Samb s'est exprimé avec émotion, exprimant sa gratitude envers les supporters et affirmant son engagement indéfectible envers le Stade de Mbour. Tout en reconnaissant l'importance de son rôle passé, il a également appelé à l'unité et à la solidarité autour du Président actuel du club, soulignant que celui-ci avait besoin du soutien de tous pour relever les défis auxquels il est confronté.

Le message du Président Samb de souligner que "seule une collaboration étroite et unie entre tous les acteurs impliqués permettra de surmonter les difficultés actuelles et de réaliser les aspirations communes du club et de la communauté locale. Dans cet esprit, il a réaffirmé sa disponibilité totale à soutenir le club et à contribuer à son redressement, pour le bien-être et la prospérité du football de Mbour."