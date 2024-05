Lutte contre la violence dans les stades : La FSF annonce des mesures fortes !

Lors de la récente réunion du comité exécutif de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), d'importantes mesures ont été annoncées. Seydou Sané, vice-président en charge de la communication, a déclaré que la FSF adopterait une politique de tolérance zéro à l'égard des actes de violence. Cette décision fait suite à une recrudescence des actes de vandalisme et de violence perpétrés à l'encontre des arbitres, des joueurs et même des journalistes.



À la fin de la réunion, Seydou Sané a admis qu'une : « recrudescence notable des actes de violence, en particulier en fin de saison", justifiait cette décision. Dans cette optique, une circulaire devrait bientôt être publiée à l'intention des clubs de football, les enjoignant à faire preuve d'une plus grande vigilance quant aux mesures préventives (possibilité de huis clos et de délocalisation des matchs à risque).



Récemment, le match opposant l'AS Pikine au Jaraaf a complètement dégénéré au stade Alassane Djigo. De même, lors du dernier choc de la Ligue 1 entre le Jaraaf et le TFC, il y a quelques jours, au stade de Ngor, la rencontre a été marquée par des violences et une bataille rangée entre les supporters des deux équipes. « La violence n'a pas sa place dans les stades, et nous mettrons tout en œuvre pour éradiquer ce phénomène », a conclu Seydou Sané.