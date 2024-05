Basketball Africa League : Dr Mbaye Ndiaye félicite et encourage l’AS Douanes

Suite à la qualification au final 8 de l’As Douanes au Basket-ball Africa League (BAL ), le directeur général de la Douane a salué l’engagement de l’équipe et des membres de l’encadrement technique et administratif.

« L'AS Douanes qualifiée au Final 8 de la BAL, un bel exploit à saluer et à magnifier. Je voudrais ainsi féliciter et renouveler ma satisfaction aux joueurs et aux membres de l'encadrement technique et administratif pour cette belle victoire.

Continuez à nous faire vibrer! », a écrit le Directeur Général, le Dr Mbaye Ndiaye sur sa page X.