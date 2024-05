L’AS Douanes va-t-elle gagner la BAL4 ? coach Pabi dubitatif « nous avons des lacunes…»

Le coach Mamadou Gueye, surnommé "Pabi", a exprimé un avis mitigé lors de la conférence Sahara de la Basketball Africa League (BAL) sur les chances de victoire de son équipe, l'AS Douanes, lors de la BAL4. Selon lui, l'équipe présente encore de nombreuses lacunes, notamment en termes d'efficacité offensive et de discipline tactique lors de leurs récentes performances. Malgré leur qualification pour les play off et l'enthousiasme entourant l'équipe, il estime qu'il sera très difficile de remporter le titre, voire même d'atteindre la finale comme en 2023.