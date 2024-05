Ndour suite à la victoire sur Rivers Hoopers : « Un match physique, c’est ce qui explique les pertes de balles »

Après avoir subi leur premier revers lors de cette conférence Sahara de la BAL 2024, contre les Rivers Hoopers, Alkaly Ndour, meneur de jeu de l'AS Douanes, estime que lui et ses coéquipiers devaient absolument l'emporter lors du match retour contre les RH du Nigeria. Les Gabelous ont rempli leur mission en s'imposant sur le score de 56 à 54. Cependant, la performance globale de l'équipe laisse à désirer. À ce propos, en zone mixte du Dakar Arena, Alkaly a reconnu que : « C'était un match physique, et c'est ce qui explique les pertes de balles ». Il semble que l'intensité du match ait eu un impact sur la précision et la maîtrise de l'équipe, mais ils ont tout de même réussi à obtenir la victoire.