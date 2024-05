BAL 2024 : Après une série de défaites, l'US Monastir se relance face à l'APR Rwanda

C'était le duel des extrêmes lors de la Basketball Africa League (BAL) 2024, opposant l'US Monastir, lanterne rouge tunisienne avec trois défaites en autant de matches, aux outsiders de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR), classés deuxièmes de la conférence. Contre toute attente, l'US Monastir, portée par une performance exceptionnelle de Marcus Crawford (31 points), s'est imposée 83 à 70.



Cette victoire relance l'équipe tunisienne dans la course à la qualification après une phase aller catastrophique. L'APR se retrouve provisoirement à la deuxième place avec deux victoires et deux défaites, en attendant le résultat du match entre l'AS Douanes et les Rivers Hoopers.

Comme lors de leur première confrontation, remportée par le club rwandais au bout des prolongations, le deuxième acte a été serré. Les deux équipes étaient au coude à coude, avec un avantage de 22 à 19 en faveur de l'APR à la fin du premier quart-temps. Axel Mpoyo, avec ses 7 points, a entraîné ses coéquipiers qui ont fait preuve d'une grande combativité, l'une de leurs forces dans cette BAL4.

Proches de l'élimination, l’équipe tunisienne s’est réveillée lors du deuxième quart-temps, prenant même l'avantage sur l'APR à certains moments du match. Inspiré, l'Américain Marcus Crawford a marqué 15 points après les deux premiers quarts-temps joués au Dakar Arena de Diamniadio. Ce sursaut d'orgueil a permis à l'US Monastir de se rapprocher à un petit point de l'APR, qui est passé aux vestiaires avec un score de 36-37 en faveur de l'APR Rwanda.

Sur leur lancée, les joueurs de l'US Monastir ont enchaîné les séquences de jeu favorables et ont réduit peu à peu l'écart qui les séparait de l'APR Rwanda (Q3 : APR 54-50). Toujours sous la direction de Crawford (23 points dans le troisième quart-temps), Monastir a pris l'ascendant et repris le contrôle du match lors du dernier acte. Le club tunisien comptait une avance de 8 points (72-64) à trois minutes de la fin de ce match crucial. Cette avance a été conservée jusqu'à la fin de la rencontre, avec une victoire finale de 83 à 70 pour l'US Monastir.

Pour la 5ème journée, l’APR Rwanda sera opposée aux Rivers hoopers à 14h40 gmt. Tandis que l’AS Douanes retrouvera l’US Monastir qui va tenter de remporter la manche retour face aux Gabelous, à 17h30 temps universel.