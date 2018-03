PSG-Real: L'émir du Qatar, spectateur très déçu

Il ne s’était pas rendu au Parc des Princes depuis quasiment un an. Très discret dans une loge au-dessus de la Corbeille du Parc des Princes, le Cheick Tamim bin Hamad al-Thani a fait le déplacement porte de Saint-Cloud, mardi soir, pour assister au sommet européen de son club.



Et il n'en est pas ressorti emballé par la prestation parisienne. L’émir du Qatar n’a d'ailleurs pas assisté à la rencontre jusqu’à son terme. Il a quitté la tribune parisienne en milieu de seconde période, après le carton rouge de Marco Verratti, le visage fermé, d’après plusieurs témoins qui ont relaté la scène à RMC Sport.



Est-ce que cela fragilise pour autant la position de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG et relais de l'Emir du Qatar en France? Impossible de l'affirmer, tant les deux hommes, qui se connaissent depuis leur jeune âge sont proches. Nasser Al-Khelaïfi est d'ailleurs ministre sans portefeuille du gouvernement qatarien. Si la question d'une possible disgrâce s'est posée après chaque revers du PSG sur la scène européenne, l'hypothèse ne s'est jamais vérifiée, loin de là.