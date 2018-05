"PRIX RAGNÉE" : Les félicitations du ministre de l'Enseignement Supérieur Mary Teuw Niane à Moïse Sarr

Le ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, Mary Teuw Niane, a adressé ses félicitations à Moïse Sarr, chef du Service de Gestion des étudiants Sénégalais à l'étranger (SGEE). Moise Sarr qui dirige cette branche sous la tutelle du ministère et basé à Paris, a reçu ce mercredi le Prix Ragnée pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants Sénégalais de la Diaspora. Une distinction qu'il a, à son tour dédiée, à tous les ANCIENS DU SERVICE depuis sa création. Qu'ils soient Chefs de service, régisseurs ou collaborateurs.

