PREMIER LEAGUE – 6e journée: Ismaïla Sarr marque son retour face à Liverpool avec 1 but


PREMIER LEAGUE – 6e journée: Ismaïla Sarr marque son retour face à Liverpool avec 1 but

Crystal Palace s’est imposé 2-1 face à Liverpool ce samedi, lors de la 6e journée de Premier League, dans un match intense disputé à Selhurst Park.

De retour de blessure, Ismaïla Sarr a rapidement fait parler de lui en ouvrant le score dès la 9e minute, profitant d’un corner bien négocié pour tromper Alisson d’un tir précis. Eddie Nketia, entré en fin de match et très actif sur le front de l’attaque, a doublé la mise pour les Eagles dans les arrêts de jeu , redonnant  l’avantage des locaux.

Entre temps , Federico Chiesa avait égalisé  à la 87e minute.

Cette victoire permet à Crystal Palace de confirmer son excellent début de saison, tandis que Liverpool concède sa première défaite en championnat.

Le Sénégalais Ismaela Sarr, qui a raté le choc Sénégal vs RD Congo revient ainsi en force et promet  un retour en force dans la tanière.
Autres articles
Samedi 27 Septembre 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Espagne : l'Atlético Madrid terrasse le Real avec un doublé d'Alvarez (5-2)

Espagne : l'Atlético Madrid terrasse le Real avec un doublé d'Alvarez (5-2) - 27/09/2025

Saudi Pro League / Sadio Mané brille, marque un très joli but et répond aux plus sceptiques…

Saudi Pro League / Sadio Mané brille, marque un très joli but et répond aux plus sceptiques… - 26/09/2025

Décès de l’artiste Abdoulaye Diallo, « le Berger de l’île de Ngor » : Le ministre de la Culture présente les condoléances du gouvernement

Décès de l’artiste Abdoulaye Diallo, « le Berger de l’île de Ngor » : Le ministre de la Culture présente les condoléances du gouvernement - 26/09/2025

Forclusion de l’ASC CITÉ : l’équipe sanctionnée dénonce une « atteinte à la transparence et à l'équité sportive »

Forclusion de l’ASC CITÉ : l’équipe sanctionnée dénonce une « atteinte à la transparence et à l'équité sportive » - 26/09/2025

Séries télévisées : La chaîne Sunu Yeuf fait sa rentrée avec la promotion des talents locaux

Séries télévisées : La chaîne Sunu Yeuf fait sa rentrée avec la promotion des talents locaux - 25/09/2025

FSF : Abdoulaye Fall officialise sa présidence et dévoile sa stratégie « Contrôle Passe »

FSF : Abdoulaye Fall officialise sa présidence et dévoile sa stratégie « Contrôle Passe » - 25/09/2025

Fédération sénégalaise de Football : Abdoulaye Fall installé, la ministre des Sports dresse une feuille de route exigeante

Fédération sénégalaise de Football : Abdoulaye Fall installé, la ministre des Sports dresse une feuille de route exigeante - 25/09/2025

25 Sept 1988 -25 Sept 2025: Il y a 37 ans à Séoul , une éternité !

25 Sept 1988 -25 Sept 2025: Il y a 37 ans à Séoul , une éternité ! - 25/09/2025

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle - 23/09/2025

Ligue 1 : l'OM retrouve enfin la clé contre le Paris SG

Ligue 1 : l'OM retrouve enfin la clé contre le Paris SG - 22/09/2025

Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien

Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien - 22/09/2025

Foot : Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le Paris SG 1 à 0

Foot : Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le Paris SG 1 à 0 - 22/09/2025

Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1)

Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1) - 22/09/2025

SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé

SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé - 21/09/2025

[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage...

[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage... - 21/09/2025

LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant

LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant - 20/09/2025

Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim

Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim - 20/09/2025

Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds

Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds - 20/09/2025

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30 - 20/09/2025

Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat

Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat - 19/09/2025

Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine

Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine - 18/09/2025

Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1)

Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1) - 18/09/2025

Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé

Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé - 17/09/2025

[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local

[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local - 16/09/2025

Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies

Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies - 15/09/2025

Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme

Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme - 15/09/2025

SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0

SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0 - 14/09/2025

Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social

Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social - 14/09/2025

L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard

L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard - 12/09/2025

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne - 12/09/2025

RSS Syndication