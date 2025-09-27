PREMIER LEAGUE – 6e journée: Ismaïla Sarr marque son retour face à Liverpool avec 1 but



Crystal Palace s’est imposé 2-1 face à Liverpool ce samedi, lors de la 6e journée de Premier League, dans un match intense disputé à Selhurst Park.



De retour de blessure, Ismaïla Sarr a rapidement fait parler de lui en ouvrant le score dès la 9e minute, profitant d’un corner bien négocié pour tromper Alisson d’un tir précis. Eddie Nketia, entré en fin de match et très actif sur le front de l’attaque, a doublé la mise pour les Eagles dans les arrêts de jeu , redonnant l’avantage des locaux.



Entre temps , Federico Chiesa avait égalisé à la 87e minute.



Cette victoire permet à Crystal Palace de confirmer son excellent début de saison, tandis que Liverpool concède sa première défaite en championnat.



Le Sénégalais Ismaela Sarr, qui a raté le choc Sénégal vs RD Congo revient ainsi en force et promet un retour en force dans la tanière.