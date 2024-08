PR DIOMAYE RASSURE LE KHALIFE : « Nous prenons l’engagement de vous informer, vous et les chefs religieux, de tout ce que nous entreprendrons... »

Après avoir planté un manguier au niveau de l'Héliport, en cette journée de l’arbre devant Cheikh Bassirou Mbacké Abdou Khadre, le président de la République s’est rendu à Darou Miname pour rencontrer le Khalife Général des Mourides.

Occasion qu’il a saisie pour rendre un vibrant hommage au patriarche pour son soutien manifeste ayant permis à cette journée de connaître un franc succès.

« C’est grâce à vous que des disciples Mourides ont massivement contribué à la réussite de la journée en nous octroyant des plants. Cette journée ne fait aucune distinction entre tarikha, chapelles politiques ou coalitions diverses. Tout le monde est impliqué. Mais c’est grâce à vous que nous avons une structure comme Touba Ca Kanam, capable de reboiser une bonne partie de la commune. On gagnerait à avoir des structures du type Touba Ca Kanam dans toutes les communes du Sénégal. »

Le président Bassirou Diomaye Faye ne manquera pas aussi de décliner son projet de révolutionner le Sénégal non sans solliciter son soutien et celui de tous les chefs religieux. « Nous prenons l’engagement de vous informer, vous et tous les chefs religieux, de tout ce que nous entreprendrons. Nous avons aussi démarré des échanges pour préparer le Grand Magal sous la conduite du Premier ministre pour que les décisions qui s’imposent pour la réussite de l’événement soient prises. » Il regrette, néanmoins, que le temps ait été assez court pour son gouvernement au vu de l’immensité des charges à satisfaire à ce sujet. « Les délais ont été trop courts mais c’est un sacerdoce pour nous de tout mettre en œuvre pour faciliter aux pèlerins leur venue ici à Touba ».

À la suite du Président de la République, c’est Cheikh Bassirou Mbacké qui a parlé au nom du Khalife pour saluer le choix porté sur Touba pour abriter cette journée et surtout féliciter son hôte pour cette place de choix accordée à la religion, de manière générale, dans sa gouvernance...