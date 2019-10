PIKINE : La LD forme ses militants et rappelle ses objectifs premiers

En collaboration avec les cadres, la Fédération de Pikine de la Ligue Démocratique a organisé un séminaire à l'intention des militants. Une initiative visant, selon la Secrétaire Générale de la Fédération départementale de Pikine, à faire connaître le parti à ses nouveaux adhérents.



« Avant d'adhérer dans un parti, il faut le connaitre », argue Fatoumata Yaye Boye Ly selon laquelle, « nous sommes dans un contexte qui requiert des pré-requis ». Il était aussi question, à l'en croire, de « faire notre introspection », après plusieurs décennies d'alliance. « Il faut qu'on s'asseye pour voir où est ce qu'on en est », fait savoir la Secrétaire générale de la Fédération départementale de Pikine.

À l'occasion de ce séminaire abrité ce dimanche 13 octobre, par l’hôtel de ville de Sicap Mbao, l'acte 3 de la décentralisation a été passé au peigne fin, à l'orée d’élections municipales auxquelles la formation politique participera.

Sur la question relative aux idéologies, les lignes semblent avoir bougé. « Vous savez, les partis de gauche ne sont plus purement marxistes ou communistes. On a fait notre mue. On est passé du communisme au socialisme démocratique », fait savoir Fatoumata Yaye Boye Ly. À son avis, « ce qui est important, c'est que la LD lutte contre toute discrimination, et aux côtés des populations pour que toutes les conquêtes démocratiques arrivent à bout ».