PARTI JAMM AK KHEWAL- Serigne Abdou Latif Diène intronise un ancien inspecteur Général d'État et abreuve de critiques le Président Sall

Ngouda Fall Kâne, Inspecteur Général d'État à la retraite est parti pour être candidat à la prochaine Présidentielle. C'est le parti ''Jamm Ak Khéwal '' qui en a ainsi décidé et l'information est donnée, mercredi, par Serigne Abdou Latif Diène, secrétaire général et fondateur de la structure.



En conférence de presse chez lui au quartier Ndiéné dans la cité religieuse de Touba, le fils de Serigne Bara Diène a confié qu'il s'agira de proposer une alternative '' aux dérives Mackystes, symboles d'une gestion maladroite et familiale des affaires publiques. ''



Visiblement mécontent des réformes constitutionnelles '' imposées '' , selon lui, par le régime Sall depuis 2012, Serigne Abdou Latif Diène osera parler de dictature d'une famille au détriment d'un peuple qui avait fait confiance à un homme. '' Cet homme a montré aujourd'hui qu'il n'était pas digne de confiance. Il a rendu à la France le Sénégal. Il a signé des contrats qui permettront à l'ancien colonisateur de profiter de notre pétrole, de notre gaz et de notre diamant. Le chômage a atteint des proportions jamais égalées. L'injustice est alarmante, tout comme l'insécurité. Au pouvoir, nous annulerons tous les contrats anormaux et élargirons tous les prisonniers victimes de persécutions politiques ''. Serigne Abdou Latif Diène compte démarrer bientôt une tournée dans le pays...