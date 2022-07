Ouverture de la campagne : Les étapes de la tournée de Aminata Touré auprès des familles religieuses à Dakar

En compagnie de la tête de liste départementale de Dakar et des investis du département, la tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, Aminata Touré Mimi, a effectué ce dimanche des Ziars auprès des familles religieuses.



Des moments de communion et de prières que la candidate et tête de liste de la coalition a vécu en entame de ce début de campagne électorale. Les investis de la coalition Benno Bokk Yakaar ont été d’abord chez Thierno Madani Tall, ensuite chez l’Imam Ratib de Dakar, Moussa Samb, avant d’aller rendre visite aux enfants du Village SOS à la Sicap Baobabs.



Pour terminer cette tournée, Aminata Touré s’est rendu chez le Khalife des Layène, Serigne Mouhamadou Makhtar Laye qui a formulé quelques prières à l’endroit de la coalition et d’une campagne apaisée.



La tête de liste de la coalition présidentielle devra continuer sa campagne dans les régions pour les 20 jours qui suivent...