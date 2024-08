Ousseynou Ly, chargé Com présidence : « Ce n’est pas sous le magistère de Diomaye que des pratiques assimilables à promouvoir l’impunité fiscale, seront encouragées! »

Chargé de la communication digitale de la présidence, Ousseynou Ly estime que passer l’éponge sur les dettes fiscales des entreprises de presse n’a jamais été, n’est et ne sera jamais la solution. Il fait savoir que le président Bassirou Diomaye Faye a une proposition en lieu et place d’une exonération fiscale.



« Le Président de la République est foncièrement engagé pour une presse libre et responsable. À cet effet, il propose mieux qu’une absolution des engagements fiscaux des entreprises de presse : la réforme ! Une réforme pour assainir, réorganiser et être plus inclusif dans un cadre réglementaire plus exhaustif et par le mécanisme de la consultation et du dialogue » dit-il.



Dans une note envoyée à la presse, il rappelle la décision prise par le président de la République. À l’en croire, « le Président de la République Bassirou Diomaye Faye a juré de respecter la loi et de la faire respecter. Ce n’est pas sous son magistère que des pratiques assimilables à promouvoir l’impunité fiscale, seront encouragées. Pour la consolidation de la démocratie, sa conviction est qu’on devrait veiller au respect de la loi et à la justice sociale (fiscale également) », laisse-t-il entendre.