Ousmane Sonko sur Sidiki Kaba: " je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des directives... de la déontologie"

La Passation de service entre le Premier Ministre sortant, Me Sidiki Kaba et Ousmane Sonko a eu lieu, ce lundi 8 avril 2024, dans la plus grande sobriété, à huis clos. Toutefois, à la fin de la cérémonie, l'ancien et l'actuel Premier Ministre ont fait face à la presse qui faisait le pied de grue au parking de la Primature.



Ousmane Sonko est revenu sur cette tradition républicaine, qu'est la cérémonie de passation de service, tout en tressant des lauriers au Premier Ministre sortant, Me Sidiki Kaba. "... je n'ai pas souvenance qu'il ait été cité dans autre chose qu'une bonne application des directives mais également de la déontologie", a fait savoir le chef du gouvernement. Ousmane Sonko souhaite à son prédécesseur ", une bonne continuation dans d'autres sphères, d'autres activités." Le nouveau PM, Ousmane Sonko rappelle que ," les équipes s'attèlent à installer l'ensemble du gouvernement pour que immédiatement après les fêtes de Korité, les différents départements ministériels puissent être opérationnels", a-t-il indiqué face à la presse.