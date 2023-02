Ousmane Sonko, président du REEL : « Le 1 mars, nous organiserons le premier atelier du REEL »

Le maire de la ville de Ziguinchor s’est rendu ce jeudi à la mairie de la Patte d’Oie pour rencontrer son collègue maire de ladite commune. Sur place, Ousmane Sonko a présenté à la maire Maïmouna Dièye, son projet de coopération avec les mairies du Sénégal. Il est revenu sur le réseau des élus locaux dont il est le président.





« La création du REEL continue de déranger la majorité présidentielle. Ils ont peur parce que nous contrôlons les grandes collectivités locales du pays. Le 1er mars, nous organiserons le premier atelier du REEL dont les termes de référence s’articulent autour des mécanismes qui seront mis en place pour consolider la coopération interne et aussi la gestion de chaque maire. Nous devons gouverner par l’exemple », fait-il savoir.





Selon le chef de file des "Patriotes", « les impôts récoltés doivent être reversés au sein de la population. Le second point, c’est de renverser la tendance de la structure de nos budgets. Les mairies ne sont pas des centres d’œuvres sociales. Il nous faut montrer une autre façon de gérer les communes... »





Ainsi, il en a profité pour exhorter les maires de YAW à ne pas déroger à la règle. « Je m’adresse aux maires de Yewwi : celui qui serait coincé par un rapport, nous trahirait. Nous aurons un plan de travail au sein de ce réseau dans le cadre d’une coopération décentralisée ».



Cependant, il note que la meilleure coopération qui puisse avoir, c’est celle entre collectivités territoriales du Sénégal. « Qu’on arrête d’avoir le complexe des relations avec l’occident et autres. Le mieux pour nos communes, c’est l’intercommunalité entre-nous. C’est le seul gage de développement de nos collectivités territoriales... »