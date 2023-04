Ousmane Sonko, président de Pastef : « Le 04 avril 2024 marquera s’il plait à Dieu et grâce à votre confiance une nouvelle ère pour notre nation »

Le président de Pastef montre qu’il fait toujours Focus pour 2024. La preuve après le discours du président de la République, Ousmane Sonko donne rendez-vous au prochain discours à la nation, le 03 avril 2024 pour une nouvelle ère. « Le 04 avril 2024 marquera s’il plaît à Dieu et grâce à votre confiance une nouvelle ère pour notre nation » s’est-il projeté.



Cependant revenant sur le sens de la date du 04 avril, Ousmane Sonko crée le débat. Il dit : « Les nations peuvent fixer des termes évènementiels pour se célébrer, communier et se ressourcer, mais, s’agissant de la nôtre, le terme indépendance est devenu désuet 63 ans après notre accession à la souveraineté internationale, tant il ne renvoie plus à quoi que ce soit de grand ou de valorisant »

.

A l’en croire, « c’est pourquoi nous pensons que la fête de l'indépendance devrait plutôt s’appeler « Fête nationale ». De même, le boulevard sur lequel elle se déroule devrait être débaptisé et rebaptisé Boulevard de la Nation ou porter le nom d’une de nos grandes figures. Nos rues doivent s'identifier à nos héros ou à notre Patrimoine national » laisse-t-il comme thème de réflexion.