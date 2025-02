Orange Money révolutionne le mobile money au Sénégal avec les Forfaits Sakanal

Orange Money franchit un nouveau cap dans l’univers du mobile money au Sénégal avec le lancement officiel des Forfaits Sakanal. Cette nouvelle offre, dévoilée lors d’une cérémonie ce mercredi 5 février 2025, a également été l’occasion de récompenser les gagnants de la Mega-animation Orange Money. Elle promet de transformer l’expérience des utilisateurs en réduisant considérablement les frais de transaction.



Dans un contexte où les transactions financières numériques prennent une place croissante dans le quotidien des Sénégalais, les Forfaits Sakanal visent à démocratiser l’accès aux services financiers en proposant des tarifs fixes et accessibles. L’objectif est clair : permettre aux utilisateurs d’effectuer leurs transferts d’argent et paiements de factures à moindre coût.



Ces forfaits, qui viennent compléter l’offre existante d’Orange Money, sont conçus pour répondre aux différents profils d’utilisateurs :



- Forfait 75 F CFA → 10 000 F CFA de transactions

- Forfait 375 F CFA → 50 000 F CFA de transactions

- Forfait 1 750 F CFA

- → 250 000 F CFA de transactions

- Forfait 3 500 F CFA → 500 000 F CFA de transactions



Ces montants incluent aussi bien les transferts nationaux que les paiements de factures, simplifiant ainsi les opérations financières du quotidien.



Afin d’assurer une adoption massive, Orange Money a pensé à tous les profils d’utilisateurs, qu’ils disposent d’un smartphone ou non. L’activation des Forfaits Sakanal est possible via la super application Max it, mais également via un code USSD (#144#213#), garantissant ainsi une accessibilité à grande échelle.



En plus de la réduction des frais de transaction, les forfaits sont valables 30 jours et offrent une possibilité de report pour les abonnements non consommés. Cette flexibilité permet aux utilisateurs de mieux gérer leurs finances sans pression.



Avec cette innovation, Orange Money se positionne comme un acteur clé de l’inclusion financière au Sénégal. En proposant une alternative économique et pratique, l’opérateur répond à un enjeu majeur : permettre à chaque Sénégalais d’accéder à des services financiers modernes, adaptés à leurs besoins et à leur budget.