Opportunités, exploitations, tentations ? Focus sur les centres d'appel, ces nouvelles issues de secours des jeunes pour échapper au chômage…

C'est sans nul doute, un débouché pour vaincre le chômage qui ne cesse de galoper au fil des années, et ce, malgré les nombreux efforts consentis par l’État pour y remédier. Il n'en reste pas moins que cette option est loin d'être la bonne.







Depuis quelques années, il est constaté par plus d’un que les centres d'appel foisonnent sur le territoire national. Un business apparemment fructueux dont profitent seuls les administrateurs de ces plateformes, qui en majorité pour ne pas dire tous, sont des étrangers (européens, américains…). Évidemment le choix de la zone Afrique, précisément la destination Sénégal n’est pas fortuit. Car ce dernier offre une ressource humaine abondante, qualifiée et bon marché. Toutes conditions très favorables pour implanter un tel business.







Mais l’ironie c’est que ceux qui auraient dû se rebiffer, du fait de leur exploitation, s'échinent pour obtenir ou encore garder leur travail, faute d'autres opportunités à saisir.



À travers les confessions et complaintes de quelques acteurs, Dakaractu s’est penché sur le sujet …



Reportage!