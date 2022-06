Onze d'Or 2022 : Sadio Mané deuxième derrière Benzema.

Le classement du Onze d'Or 2022 a été publié ce mercredi sur onzemondial.com.

Auteur d'une grande saison avec Liverpool et vainqueur de la CAN avec le Sénégal, Sadio Mané termine deuxième derrière Karim Benzema.



Il s’en est fallu d’un cheveu pour que le Onze d’Or 2019 ne récidive et signe le doublé cette année, selon la plateforme spécialisé en foot. L'international sénégalais a été battu de justesse par l'attaquant français. Ces deux joueurs en lice pour le Ballon d'Or France Football, figurent dans ce onze de rêve...