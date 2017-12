Omar Pène de retour sur scène

Ils étaient nombreux à le réclamer, nous rappelle le journal EnQuête. Eh bien, nous y sommes. Le grand Omar Pène a décidé de retrouver la scène, après plusieurs mois d’absence. Ce sera pour le seul plaisir des fan's clubs et mélomanes qui n’ont cessé de le demander. L’Amicale des fans du Super Diamono (Afsud), qui a réussi le coup de maître, a prévu pour l’occasion de mettre les petits plats dans les grands. C’est, en effet, toute une série de manifestations qui sont prévues pour communier et célébrer cette icône de la musique sénégalaise, qui avait disparu des radars, même s’il faisait quelques incursions dans certains lieux huppés et à l’international. C’est dans ce cadre que des membres de l’Afsud, sous la houlette de leur président Mame Thierno Fall, ont tenu hier jeudi, aux Parcelles Assainies, une journée de don de sang. Ce samedi, ils vont jouer contre les fans de Youssou Ndour. Histoire de ressusciter "Euleuk Sibir". Mais, le clou de ce programme sera la soirée "Sargal Omar Pène", l’ami, le compagnon et le confident de Bana. Une soirée qui se tiendra le 24 décembre au Just 4 U. En plus de ce programme, le Super Diamono se produira le 29 décembre au Grand Théâtre.