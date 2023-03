Olivier Sur, avocat de Mame Mbaye Niang: «Le juge a donné un verdict d’apaisement, mais a mis les limites… La démocratie a triomphé»

L’avocat Pénaliste du barreau de Paris, Me Pierre-Olivier Sur s’est exprimé à sa sortie du procès en diffamation entre Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko. Selon l’avocat du ministre du Tourisme, il faut se réjouir de cette décision : «Nous sommes satisfaits de cette décision pour deux raisons: la première est qu’il y a bien une condamnation. Il y a bien un abus de droit de la liberté d’expression. La deuxième satisfaction, c’est que la condamnation est lourde certes mais, ne le prive pas de ses droits civiques et politiques» estime la robe noire.



D’après l’avocat du ministre Mame Mbaye Niang, «les juges n’ont pas rendu une décision politique. Mais plutôt judiciaire. Et le rôle du juge c’est d’apaiser les choses». C'est ce qu’il faut retenir de cette décision de justice qui condamne le leader de Pastef à 2 mois avec sursis et une amende de 200 millions de Francs Cfa. « Aujourd’hui, les juges ont respecté la continuité et la liberté du droit de chacun de s’exprimer, mais il a mis les limites d’outrage, de la diffamation. Donc, c’est la justice qui a triomphé» a déclaré Pierre Olivier Sur.